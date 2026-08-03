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Point.md logoPoint
3 Августа 2026, 13:57
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В Молдове мошенники за три дня похитили у жителей более 366 тысяч леев

В период с 31 июля по 2 августа полиция Республики Молдова зарегистрировала четыре случая телефонного мошенничества.

В Молдове мошенники за три дня похитили у жителей более 366 тысяч леев.
В Молдове мошенники за три дня похитили у жителей более 366 тысяч леев.

Три из них были совершены ранее, однако потерпевшие обратились в правоохранительные органы только сейчас. Общая сумма причиненного ущерба превысила 366 515 леев.

Самый крупный случай произошел в Бричанском районе. По данным полиции, в период с 6 по 30 июля 27-летняя женщина стала жертвой инвестиционного мошенничества. Через мессенджер WhatsApp с ней связались неизвестные, представившиеся консультантами по инвестициям. Под предлогом получения высокой прибыли они убедили потерпевшую перевести несколько денежных сумм, используя личные сбережения, а также кредитные и заемные средства. В результате женщина лишилась 114 515 леев.

Вместе с тем полиция сообщает, что благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 95 попыток мошенничества еще до того, как злоумышленники смогли причинить материальный ущерб.

Правоохранители призывают граждан сохранять осторожность при получении звонков и сообщений от незнакомых лиц, не переводить деньги под обещания быстрого заработка и всегда проверять достоверность полученной информации.

Если вы подозреваете попытку мошенничества, незамедлительно сообщите об этом в полицию.

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