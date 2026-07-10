В Молдове мошенник позвонил ребёнку и попросил открыть дверь для «проверки счетчика».

Мошенники позвонили девочке и сообщили, что на следующий день должны проверить электросчетчик. Они попросили открыть им дверь и назвать адрес проживания.

Об этом рассказала мать девочки, которая опубликовала в соцсетях видео с разговором. По ее словам, мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери, представившись сотрудниками, которые должны проверить электросчетчик. Они сообщили, что на следующий день придут с проверкой, и попытались выяснить адрес проживания, пишет stiri.md

Во время разговора злоумышленники уточняли, по какому адресу им нужно прийти для проверки счетчика, а затем заявили, что проводят плановые проверки всех жителей из-за многочисленных жалоб. После этого мать продолжила разговор уже на румынском языке. Собеседник растерялся, начал грубо выражаться на русском и сразу завершил звонок.

«Действительно, мошенники звонят детям! Они назвали ее по имени, а если бы ребенок был один дома? Будьте осторожны и предупредите детей», — заявила автор видео.

В связи с этим напомним, что компания Premier Energy Distribution ранее предупредила потребителей о появлении ложных телефонных звонков, во время которых неизвестные лица под предлогом замены электросчетчиков пытаются получить персональные или банковские данные.

Родителей призывают объяснить детям, чтобы они не выполняли указания незнакомцев, сразу завершали такие звонки и сообщали взрослым. Также детям не следует предоставлять информацию о семье или месте проживания.

Людей, которые получают подозрительные звонки или сталкиваются с подобными ситуациями, призывают немедленно обращаться в службу 112.