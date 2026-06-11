Зарегистрирован проект закона, направленный на предотвращение телефонного мошенничества.

Документ разработан депутатами фракции «Нашей партии», передает infotag.md

Как отметил председатель фракции Ренато Усатый, инициатива появилась на фоне тревожного роста преступности в этой сфере. Согласно официальным данным, только за последнюю неделю злоумышленники похитили около 10 млн леев, а число пострадавших превысило 80 человек.

Проект предусматривает внедрение обязательной системы для операторов мобильной связи, которая будет предупреждать граждан в режиме реального времени, распознавая звонки, совершаемые через Интернет и маскируемые под вызовы со стационарных телефонов Молдовы. Такая технология позволит пользователям видеть на экране телефона уведомление «интернет-звонок» - свидетельство о повышенном риске мошенничества.

Предлагается сделать обязательным предъявление удостоверения личности при покупке предоплаченных SIM-карт, как это уже действует в большинстве стран. Эта мера положит конец анонимному приобретению SIM-карт, которые нередко используются преступными группировками для ухода от уголовного преследования.

«Сегодня любой человек может купить хоть 100 SIM-карт, а затем правоохранительным органам приходится проводить расследования, а журналистам - писать материалы о мошенниках», - заключил Усатый.