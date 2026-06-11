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Infotag.md logoInfotag
11 Июня 2026, 19:52
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Зарегистрирован проект закона, направленный на предотвращение телефонного мошенничества

В парламенте Республики Молдова зарегистрирован проект закона, который направлен на предотвращение телефонного и цифрового мошенничества.

Зарегистрирован проект закона, направленный на предотвращение телефонного мошенничества.
Зарегистрирован проект закона, направленный на предотвращение телефонного мошенничества.

Документ разработан депутатами фракции «Нашей партии», передает infotag.md

Как отметил председатель фракции Ренато Усатый, инициатива появилась на фоне тревожного роста преступности в этой сфере. Согласно официальным данным, только за последнюю неделю злоумышленники похитили около 10 млн леев, а число пострадавших превысило 80 человек.

Проект предусматривает внедрение обязательной системы для операторов мобильной связи, которая будет предупреждать граждан в режиме реального времени, распознавая звонки, совершаемые через Интернет и маскируемые под вызовы со стационарных телефонов Молдовы. Такая технология позволит пользователям видеть на экране телефона уведомление «интернет-звонок» - свидетельство о повышенном риске мошенничества.

Предлагается сделать обязательным предъявление удостоверения личности при покупке предоплаченных SIM-карт, как это уже действует в большинстве стран. Эта мера положит конец анонимному приобретению SIM-карт, которые нередко используются преступными группировками для ухода от уголовного преследования.

 «Сегодня любой человек может купить хоть 100 SIM-карт, а затем правоохранительным органам приходится проводить расследования, а журналистам - писать материалы о мошенниках», - заключил Усатый.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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