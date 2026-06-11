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politia.md logopolitia
11 Июня 2026, 18:09
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Четверо подозреваемых задержаны после того, как обманули пенсионера на 220 000 леев

Сотрудники ИП сектора Ботаника расследуют случай мошенничества, в результате которого 65-летний житель Кишинёва был введён в заблуждение лицами, представившимися сотрудниками различных учреждений и служб.

Четверо подозреваемых задержаны после того, как обманули пенсионера на 220 000 леев.
Четверо подозреваемых задержаны после того, как обманули пенсионера на 220 000 леев.

Злоумышленники мошенническим путём завладели суммой в размере 220 000 леев, передает politia.md

Согласно материалам следствия, 5 июня потерпевшему позвонили неизвестные, которые, воспользовавшись его доверием, представились представителями нескольких компаний и государственных учреждений. Под предлогом проведения финансовой проверки якобы сотрудником Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег они убедили мужчину оформить кредит на сумму 220 000 леев.

Следуя сценарию, разработанному мошенниками, мужчина перевёл всю сумму одним платежом.

Благодаря оперативному вмешательству полиции подозреваемые были задержаны с поличным в момент получения ещё 250 000 леев от другой жертвы.

В результате специальных следственных мероприятий, проведённых и санкционированных прокурорами, сотрудники Инспектората полиции Ботаника и Управления полиции Кишинёва совместно с прокурорами прокуратуры сектора Ботаника и при поддержке бойцов спецподразделения BPDS Fulger задержали четырёх подозреваемых — двух мужчин и двух женщин в возрасте от 18 до 50 лет.

Во время двух обысков по месту их жительства правоохранители изъяли мобильные телефоны и денежные средства, представляющие интерес для уголовного дела.

Подозреваемые задержаны на 72 часа и проходят по делу о мошенничестве, совершённом в особо крупных размерах.

Согласно действующему законодательству, виновным в таком преступлении грозит от 4 до 8 лет лишения свободы, а также штраф от 250 000 до 450 000 леев.

Расследование продолжается с целью установления всех лиц, причастных к преступной схеме, а также выявления возможных других пострадавших.

Источник
politia.md logopolitia
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