В Молдове ликвидировали кол-центр: 180 операторов обманывали клиентов банков ЕС.

В Молдове ликвидировали деятельность крупного мошеннического кол-центра. По данным следствия, в преступной схеме были задействованы около 180 операторов из Молдовы и Украины.

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), расследование проводится в рамках совместной следственной группы, созданной правоохранительными органами Молдовы, Румынии и Украины при поддержке Europol и Eurojust.

В воскресенье в Кишиневе и Новых Аненах прошли обыски с участием бойцов спецподразделения Fulger. Следователи изъяли доказательства, в том числе видеоролики с фальшивой рекламой, которые использовались для обмана потенциальных жертв.

По информации прокуратуры, участники схемы звонили клиентам банков в странах Европейского союза, преимущественно в Румынии, представляясь сотрудниками банковских служб безопасности. Под этим предлогом они убеждали людей предоставить доступ к мобильным банковским приложениям.

Получив доступ к счетам, злоумышленники переводили деньги на заранее подготовленные банковские счета, оформленные на подставных лиц. Часть средств также направлялась на счета криптовалютных бирж и онлайн-платформ для азартных игр, что позволяло скрыть следы преступления и затруднить отслеживание похищенных денег.

В прокуратуре подчеркнули, что проведенные обыски — лишь один из этапов расследования. Сейчас правоохранители изучают изъятые материалы, устанавливают организаторов, координаторов и других участников преступной сети, которая, по версии следствия, действовала сразу в нескольких странах.