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tv8.md logotv8
15 Июня 2026, 08:02
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В Молдове могут отказаться от SMS-кодов для подтверждения банковских операций

На фоне беспрецедентного роста телефонного и онлайн-мошенничества в Молдове в парламенте предложили усилить меры безопасности банков.

В Молдове могут отказаться от SMS-кодов для подтверждения банковских операций.
В Молдове могут отказаться от SMS-кодов для подтверждения банковских операций.

Предварительно предложено отказаться от системы подтверждения операций с помощью SMS-кодов, а при оформлении кредитов онлайн обяжут применять дополнительные меры безопасности. Власти рассматривают и другие меры, как снизить риски афер, пишет tv8.md

Власти отмечают, что более 90% мошеннических звонков поступают из-за границы, что сильно усложняет их отслеживание. Около 60% похищенных денег мошенники забирают наличными через наемных курьеров. Их удается задерживать, но это не продвигает расследование, так как курьеры не знают своих нанимателей.

Глава полиции Виорел Чернэуцану сообщил, что в первой половине 2026 года правоохранители задержали более 130 человек, причастных к мошенническим схемам (в основном курьеров). В настоящее время 90 из них находятся в предварительном заключении.

В парламенте пришли к выводу, что технологии для эффективной блокировки подозрительных звонков существуют, но они дорогие, и их внедрение может занять до полугода. Сейчас работают над специальным программным обеспечением, которое позволило бы блокировать хотя бы часть таких звонков.

Источник
tv8.md logotv8
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