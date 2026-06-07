Десятки людей в Резине остались без денег, решив получить огромные проценты.

Женщина, которой больше 65 лет, якобы заявила, что она является представителем компании из Кишинева и пообещала им годовую процентную ставку в 25%, передает stiri.md

Одна утверждает, что передала женщине 120 000 леев, а другая – 11 000 евро.

Одна из женщин, опрошенных в подкасте адвокатом Дорином Подлисником, говорит, что в 2023 году они с мужем решили передать 120 000 леев на 12 месяцев, привлеченные годовой процентной ставкой в 25%.

По ее словам, семья предпочла этот вариант банковскому депозиту, потому что обещанная прибыль была намного выше. Женщина говорит, что деньги у них были, так как ее муж работал за границей.

Героиня передачи рассказала, что вскоре после того, как отдала сумму, заметила, что другие люди безуспешно пытаются вернуть свои деньги. Тогда она поняла, что ситуация подозрительна, и попыталась забрать свои сбережения.

Но, по ее словам, ей сказали, что только муж может потребовать возврата денег. В итоге, по её словам, ей удалось вернуть лишь небольшую часть суммы.

Женщина утверждает, что её крёстные родители также передали деньги на тех же условиях. Всех, кто хотел вернуть деньги или получить проценты, просили прийти в другие дни.

По её словам, женщина, собиравшая деньги, работала в киоске, где предоставляла услуги фото и ксерокса, и представлялась представителем компании из Кишинева.

Между сторонами был подписан договор, текст которого составлял около половины страницы. В документе было указано мужское имя, но подпись принадлежала женщине, получившей деньги.

Героиня программы не подала заявление в правоохранительные органы, потому что ей все еще обещают вернуть сбережения.

Другая женщина, пенсионерка, заявляет, что она отдала 11 000 евро в обмен на годовую процентную ставку в 25%.

Её убедили снять сбережения со счета в банке, чтобы получить обещанную прибыль. Женщина говорит, что почти три года безуспешно пытается вернуть свои деньги.

Она утверждает, что подала в суд на женщину из Резины, и суд обязал её вернуть сумму. Позже они обратились к нотариусу, где была оформлена гарантия на дом, чтобы имущество могло быть изъято в случае невозврата денег.

Однако пенсионерка заявляет, что вскоре после этого спорное имущество было переоформлено на имя сына женщины, которая была обязана выплатить долг, что сделало использование гарантии невозможным.

При этом она утверждает, что решение суда было оспорено.

Женщина утверждает, что знает как минимум трех человек, оказавшихся в подобной ситуации, и заявляет, что некоторые из них умерли, так и не вернув свои сбережения.

По ее словам, каждый раз, когда она просила вернуть деньги, ее заверяли, что сумма будет выплачена, и убеждали, что вернут средства позже.

Пенсионерка также говорит, что осталась без сбережений, которые планировала оставить детям, и не понимает, как ее могли убедить сделать такие инвестиции.

Она также утверждает, что женщина, которой она передала деньги, в какой-то момент сказала ей, что она защищена и никто ничего не сможет ей сделать.

Напомним, что недавно другая женщина из Резины, Адриана Коваль, публично сообщила, что не смогла вернуть 44 000 евро, переданные той же женщине из Резины, которая якобы представилась представителем кишиневской компании и якобы обещала им 30% годовых процентов. По словам потерпевшей, после истечения срока действия договора семья получила обещания о возврате денег.

Адриана Коваль утверждает, что она не единственная, кто пытается вернуть свои деньги, и что другие люди также периодически обращались к этой женщине с просьбой о возврате обещанных сумм.