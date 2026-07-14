В Молдове изъяли запрещенные препараты на 10 миллионов леев.

Полицейские и прокуроры сектора Центр совместно с Управлением полиции Кишинева изъяли из незаконного оборота лекарственные препараты на сумму свыше 10 миллионов леев.

По данным следствия, 39-летний мужчина подозревается в незаконном ввозе, производстве и продаже через интернет-магазин препаратов, содержащих психотропные вещества, а также анаболические и андрогенные стероиды.

Во время обысков правоохранители обнаружили подпольную лабораторию и изъяли около 2 000 флаконов, инъекционных препаратов и таблеток, содержащих вещества, запрещенные национальным законодательством.

При поддержке сотрудников спецподразделения Fulger подозреваемый был задержан на 72 часа. Расследование продолжается.