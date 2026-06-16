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rupor.md logorupor
16 Июня 2026, 11:53
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Кишиневец, зарезавший мать в ходе ссоры, получил 16 лет тюрьмы

Суд столичного сектора Рышкановка приговорил 23-летнего жителя Кишинева к 16 годам лишения свободы в колонии закрытого типа за умышленное убийство собственной матери.

Кишиневец, зарезавший мать в ходе ссоры, получил 16 лет тюрьмы.
Кишиневец, зарезавший мать в ходе ссоры, получил 16 лет тюрьмы.

Как сообщает прокуратура, трагедия произошла летом прошлого года после затяжного семейного конфликта, сообщает rupor.md

Следствие и прокуроры установили, что в ночь на 17 июля 2025 года в общей квартире между молодым человеком и его матерью, которая работала учительницей начальных классов, вспыхнула очередная ссора. В ходе конфликта сын взял кухонный нож и ударил женщину в грудь. Удар повредил аорту и вызвал сильное внутреннее кровотечение, от которого пострадавшая скончалась на месте. Позже той же ночью парень написал о случившемся своему знакомому, но тот сначала принял сообщение за шутку. Потревожились близкие только тогда, когда женщина перестала выходить на связь.

Правоохранительные органы приехали проверять квартиру на четвертом этаже, но подозреваемый забаррикадировался внутри. Пытаясь сбежать от полиции, парень выпрыгнул из окна и получил серьезные травмы, после чего его госпитализировали. Дело передали в суд в декабре 2025 года в рамках общественной кампании против домашнего насилия. На протяжении всего процесса и допросов обвиняемый отказывался от дачи показаний и так и не признал свою вину. Вынесенный приговор еще может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева.

Источник
rupor.md logorupor
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