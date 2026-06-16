Польская полиция задержала водителя из Молдовы: ехал пьяным с детьми в салоне.

В Польше сотрудники дорожного патруля задержали 36-летнего гражданина Молдовы, который управлял автомобилем Audi в нетрезвом виде. Проверка на алкотестере показала в его организме почти 2,5 промилле алкоголя.

Муниципальная комендатура полиции в Ополе остановила нарушителя в зоне отдыха Пшисеч после сообщений от других водителей о его странной манере езды. При проверке выяснилось, что у гражданина Молдовы вообще не было водительских прав и документов, удостоверяющих личность. Сама машина не была допущена к дорожному движению, в салоне везли детей без обязательных детских кресел, а прикрепленные к автомобилю регистрационные знаки оказались украденными на территории Германии, пишет rupor.md

Мужчину сразу задержали, а чужие номера изъяли. Польский суд в ускоренном порядке уже назначил нашему соотечественнику штраф и лишил его права управления транспортными средствами на 6 месяцев за допущенные правонарушения. Кроме того, за уголовное преступление — использование заведомо украденных регистрационных знаков — гражданину Молдовы теперь грозит до 5 лет лишения свободы.