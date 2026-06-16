Чернэуцану о том, что полиция "крышует" кол-центры: Нужны доказательства

В эфире программы на TV8 он заявил, что не верит в существование подобных схем, однако призвал сообщать о таких фактах в компетентные органы, если у кого-либо есть соответствующая информация, сообщает unimedia.info

«Я не верю и не хочу верить, что такое существует. Но если кому-то это известно, я рекомендую сообщить об этом. Если человек не хочет обращаться через платформу Министерства внутренних дел, где есть Управление внутреннего контроля, Служба внутренней защиты и борьбы с коррупцией, Национальный центр по борьбе с коррупцией или Антикоррупционная прокуратура — пожалуйста, информируйте и подавайте заявления, чтобы пресечь такие действия, если они действительно имеют место.

Но когда мы строим предположения и говорим без каких-либо доказательств или документально подтверждённых фактов, мы лишь подпитываем общественное пространство подобными разговорами», — заявил глава полиции.