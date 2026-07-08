Воду в озере парка «Валя Морилор» очищают от водорослей.

Экстремальные погодные условия, зафиксированные в последнее время, привели к пересыханию муниципальных водоемов и увеличению массы водорослей.

Вследствие роста объема водорослей содержание кислорода в воде снизилось, что ухудшило условия обитания взрослой популяции рыб, передает noi.md

Сотрудники Спасательной станции на воде Муниципального предприятия по управлению зелёными насаждениями проводят мероприятия по очистке поверхности водоемов от скоплений водорослей.

В то же время предприятие сообщает, что, согласно части 2 статьи 50 Закона № 272/2011 «О водах», за управление и содержание поверхностных водных объектов и прибрежных водоохранных полос несет ответственность Государственное учреждение Национальная администрация Apele Moldovei.

Согласно решению кишинёвского Муниципального совета № 6/10 от 18 июля 2017 года «О Регламенте об управлении и защите зелёных насаждений в муниципии Кишинёв», предприятие Spații Verzi администрирует муниципальные водоемы исключительно как зоны отдыха и не является их управляющим.

Положениями данного решения Муниципального совета Кишинёва порядок содержания муниципальных водоёмов не регламентирован.