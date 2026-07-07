Тело мужчины в стадии разложения обнаружено в парке на Ботанике.

В столичном секторе Ботаника вечером 6 июля было обнаружено тело мужчины. Жуткую находку сделали в парке, расположенном возле торгового центра Jumbo.

По информации источников pulsmedia.md, сообщение в полицию поступило около 19:30. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мужчины примерно 50–54 лет. Его личность пока не установлена. По предварительным данным, тело находилось без одежды и уже начало разлагаться.

Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело на месте, не выявил признаков насильственной смерти.

Для установления точной причины и обстоятельств смерти тело направили в Центр судебной медицины, где будет проведена соответствующая экспертиза. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.