В Хынчештах девушка нашла своего парня повешенным

Трагедия произошла вечером 27 июня в городе Хынчешты. Молодая женщина, вернувшись домой, обнаружила тело своего 29-летнего парня, висящим на балке. Она сразу же вызвала полицию.

В Хынчештах девушка нашла своего парня повешенным.