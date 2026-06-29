29 Июня 2026, 16:32
783
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Хынчештах девушка нашла своего парня повешенным
Трагедия произошла вечером 27 июня в городе Хынчешты. Молодая женщина, вернувшись домой, обнаружила тело своего 29-летнего парня, висящим на балке. Она сразу же вызвала полицию.
Прибывшие на место правоохранители и судмедэксперт не обнаружили признаков насильственной смерти. Предварительная версия — самоубийство, пишет pulsmedia.md
По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе следствия предстоит установить все обстоятельства трагедии и причины, которые подтолкнули молодого человека к этому шагу.