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pulsmedia
29 Июня 2026, 16:32
783
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В Хынчештах девушка нашла своего парня повешенным

Трагедия произошла вечером 27 июня в городе Хынчешты. Молодая женщина, вернувшись домой, обнаружила тело своего 29-летнего парня, висящим на балке. Она сразу же вызвала полицию.

В Хынчештах девушка нашла своего парня повешенным.
В Хынчештах девушка нашла своего парня повешенным.

Прибывшие на место правоохранители и судмедэксперт не обнаружили признаков насильственной смерти. Предварительная версия — самоубийство, пишет pulsmedia.md

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе следствия предстоит установить все обстоятельства трагедии и причины, которые подтолкнули молодого человека к этому шагу.

Источник
pulsmedia
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