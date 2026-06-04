4 Июня 2026, 07:13
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"Игра в шашки" на дороге привела к массовому ДТП на столичном виадуке
В аварию попали несколько автомобилей. Одна из машин слетела в кювет.
Обновлено, 09:40: По данным полиции, авария произошла примерно в 21:55. На дороге столкнулись два автомобиля BMW, одни из которых управлял водитель 25 лет, а вторым - водитель 36 лет, а также Volkswagen, за рулем которого находился 19-летний молодой человек.
В результате ДТП пострадала 33-летняя пассажирка одного из автомобилей. Её госпитализировали.
Серьезное ДТП произошло минувшим вечером, 3 июня. На месте происшествия работали полиция, скорая помощь и пожарные, пишет unimedia.info
Судя по кадрам с места ДТП, как минимум один человек был госпитализирован.
Обстоятельства ДТП выясняются.