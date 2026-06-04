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unimedia.info logounimedia
4 Июня 2026, 07:13
26 367
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"Игра в шашки" на дороге привела к массовому ДТП на столичном виадуке

В аварию попали несколько автомобилей. Одна из машин слетела в кювет.

Коллаж: unimedia.info
Коллаж: unimedia.info

Обновлено, 09:40: По данным полиции, авария произошла примерно в 21:55. На дороге столкнулись два автомобиля BMW, одни из которых управлял водитель 25 лет, а вторым - водитель 36 лет, а также Volkswagen, за рулем которого находился 19-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадала 33-летняя пассажирка одного из автомобилей. Её госпитализировали.

Серьезное ДТП произошло минувшим вечером, 3 июня. На месте происшествия работали полиция, скорая помощь и пожарные, пишет unimedia.info

Судя по кадрам с места ДТП, как минимум один человек был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Источник
unimedia.info logounimedia
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