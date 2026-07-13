Третий год подряд спасатели Молдовы помогают Греции в тушении пожаров.

24 пожарных из Республики Молдова во вторник, 14 июля, отправятся в Грецию для участия в международной миссии по поддержке местных властей в борьбе с лесными пожарами.

Контингент будет размещен в регионе Салоники в рамках миссии предварительного размещения сил, которая направлена на оперативное реагирование в случае возникновения масштабных пожаров, передает rupor.md

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), в Грецию направляется специализированная команда по наземному тушению лесных пожаров GFFFv-MD. Спасатели будут использовать семь единиц специализированной техники и отправятся к месту назначения наземным транспортом.

Официальная церемония отправки пожарных состоится 14 июля, в 06:30, в здании Регионального управления поисково-спасательных работ №1 в Кишиневе.

Миссия является частью международного сотрудничества по предотвращению и ликвидации последствий лесных пожаров. В летний период Греция регулярно сталкивается с повышенным риском возникновения и распространения природных пожаров.

Для молдавских спасателей это уже третье лето подряд участия в подобных операциях в рамках механизма гражданской защиты Европейского союза.

В прошлом году, с 15 июля по 15 августа, команда из 44 молдавских пожарных, работавших в две смены, участвовала в европейской миссии гражданской защиты вместе со специалистами из Австрии, Чехии, Франции, Румынии и Болгарии.