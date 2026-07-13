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noi.md logonoi
13 Июля 2026, 17:29
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Пожарные ликвидировали возгорание, охватившее поле в селе Тудора

Вызов в Службу 112 поступил в 16:22. На место происшествия были направлены два расчёта пожарных и спасателей. По прибытии они установили, что огонь охватил часть пшеничного поля, а также сухую растительность поблизости.

Пожарные ликвидировали возгорание, охватившее поле в селе Тудора.
Пожарные ликвидировали возгорание, охватившее поле в селе Тудора.

Пожарным удалось локализовать возгорание в 16:55, а полностью ликвидировать его — в 17:16. В результате пожара огнём было уничтожено 7 гектаров посевов пшеницы, передает noi.md

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти 39 гектаров зерновых культур, предотвратив дальнейшее распространение огня и значительный материальный ущерб. 

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. В этой связи Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан, что сжигание сухой растительности, стерни и растительных остатков представляет серьёзную угрозу для окружающей среды, материальных ценностей и жизни людей. 

Огонь может быстро распространяться, охватывая сельскохозяйственные угодья, лесные массивы и хозяйства. 

В Инспекторате призывают граждан не использовать открытый огонь вблизи участков с сухой растительностью, а при обнаружении пожара незамедлительно звонить в Службу 112. 

По данным пожарных, за последние 24 часа спасатели и пожарные 13 раз выезжали на ликвидацию очагов возгорания сухой растительности.

Пожарные ликвидировали возгорание, охватившее поле в селе Тудора

Источник
noi.md logonoi
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