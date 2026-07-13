Пожарные ликвидировали возгорание, охватившее поле в селе Тудора.

Вызов в Службу 112 поступил в 16:22. На место происшествия были направлены два расчёта пожарных и спасателей. По прибытии они установили, что огонь охватил часть пшеничного поля, а также сухую растительность поблизости.

Пожарным удалось локализовать возгорание в 16:55, а полностью ликвидировать его — в 17:16. В результате пожара огнём было уничтожено 7 гектаров посевов пшеницы, передает noi.md

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти 39 гектаров зерновых культур, предотвратив дальнейшее распространение огня и значительный материальный ущерб.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются. В этой связи Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан, что сжигание сухой растительности, стерни и растительных остатков представляет серьёзную угрозу для окружающей среды, материальных ценностей и жизни людей.

Огонь может быстро распространяться, охватывая сельскохозяйственные угодья, лесные массивы и хозяйства.

В Инспекторате призывают граждан не использовать открытый огонь вблизи участков с сухой растительностью, а при обнаружении пожара незамедлительно звонить в Службу 112.

По данным пожарных, за последние 24 часа спасатели и пожарные 13 раз выезжали на ликвидацию очагов возгорания сухой растительности.