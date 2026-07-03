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Point.md logoPoint
3 Июля 2026, 09:47
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В Комрате задержали курьера телефонных мошенников, забравшего у мужчины 140 000 леев

Минувшим вечером сотрудники следственных подразделений Комрата с поличным задержали 59-летнего жителя Яловен, подозреваемого в участии в мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники представлялись сотрудниками Нацбанка.

В Комрате задержали курьера телефонных мошенников, забравшего у мужчины 140 000 леев.
В Комрате задержали курьера телефонных мошенников, забравшего у мужчины 140 000 леев.

По данным следствия, подозреваемый действовал в составе группы. Его сообщники позвонили 42-летнему мужчине и, используя ложные предлоги, убедили его передать наличными 140 тысяч леев.

Благодаря оперативным действиям полиции подозреваемого задержали сразу после получения денег. Вся сумма была обнаружена и изъята. Деньги будут возвращены потерпевшему.

По факту мошенничества, совершенного группой лиц и причинившего значительный материальный ущерб, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на 72 часа, расследование продолжается.

Источник
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