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moldpres.md logomoldpres
9 Июня 2026, 14:36
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За сутки в Молдове выявлено 19 случаев телефонного мошенничества на сумму свыше 2 млн леев

За последние 24 часа полицейские зарегистрировали девятнадцать случаев телефонного мошенничества, в результате которых был причинён ущерб на сумму свыше двух миллионов леев.

За сутки в Молдове выявлено 19 случаев телефонного мошенничества на сумму свыше 2 млн леев.
За сутки в Молдове выявлено 19 случаев телефонного мошенничества на сумму свыше 2 млн леев.

Количество попыток обмана граждан в разных регионах страны остаётся высоким, передает moldpres.md

Как сообщили в полиции, четыре из зарегистрированных случаев были совершены в течение вчерашнего дня, а остальные произошли ранее, однако пострадавшие сообщили об этом только сейчас.

Наибольший ущерб был зафиксирован в муниципии Кишинёв, где 64-летний мужчина потерял свыше 500 000 леев. Потерпевший снял деньги со своего банковского счёта и передал их мошенникам двумя траншами после того, как они убедили его осуществить переводы.

За тот же промежуток времени, благодаря бдительности граждан и вмешательству властей, удалось предотвратить 375 попыток мошенничества, что свидетельствует о масштабе явления и об усилении активности группировок, специализирующихся на подобных преступлениях.

Полиция предупреждает о росте мошенничеств, совершаемых через фиктивные инвестиционные платформы. В рамках таких схем жертв убеждают вкладывать личные сбережения или даже оформлять кредиты, завлекая обещаниями быстрых и гарантированных доходов.

Наиболее пострадавшими регионами страны являются муниципии Кишинёв и Бельцы, а также Унгенский район.

Правоохранительные органы напоминают, что представители финансовых учреждений и государственных органов никогда не требуют передачи денег неизвестным лицам и не просят сообщать банковские данные по телефону или через мессенджеры.

Чтобы  не стать жертвами мошенников, гражданам рекомендуется тщательно проверять информацию, полученную по телефону, в сообщениях или через онлайн-приложения, а также не переводить деньги неизвестным лицам или на непроверенные инвестиционные платформы.

Кроме того, полиция рекомендует не оформлять кредиты по просьбе лиц, обещающих быстрый и гарантированный доход, и призывает граждан незамедлительно обращаться в органы правопорядка при подозрении на попытку мошенничества.

Полиция напоминает, что осторожность и проверка информации остаются наиболее эффективными методами профилактики мошенничеств в условиях, когда злоумышленники используют всё более изощрённые методы для получения денег от жертв.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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