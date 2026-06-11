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tvrmoldova.md logotvrmoldova
11 Июня 2026, 13:03
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Пенсионер отдал мошенникам 400 000 леев: их задержали при попытке забрать ещё €10 000

Правоохранительные органы сообщили о предотвращении завершения мошеннической схемы, в результате которой 77-летний житель Кишинёва мог лишиться ещё 10 тысяч евро после того, как уже потерял 400 тысяч леев.

Пенсионер отдал мошенникам 400 000 леев: их задержали при попытке забрать ещё €10 000.
Пенсионер отдал мошенникам 400 000 леев: их задержали при попытке забрать ещё €10 000.

По данным следствия, участники преступной группы представлялись сотрудниками мобильного оператора, полицейскими, представителями Национального банка и Государственной налоговой службы. Под предлогом проверки денежных средств они убедили пенсионера передать им все сбережения, которые он хранил дома, сообщает tvrmoldova.md

После того как мужчина лишился 400 тысяч леев, он обратился в полицию.

На следующий день мошенники попытались завладеть ещё 10 тысячами евро, находившимися на банковском счёте потерпевшего. Во время передачи денег правоохранители вмешались и задержали 23-летнего курьера.

Также были задержаны ещё двое подозреваемых: 21-летний молодой человек, который, по версии следствия, ранее получил деньги от жертвы, и 16-летний подросток, предположительно вовлёкший его в преступную схему.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) предъявила задержанным обвинения в мошенничестве. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех участников преступной группы.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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