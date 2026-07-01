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1 Июля 2026, 12:22
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В Кишиневе мошенники лишили мужчину 90 000 леев, обещая обменять криптовалюту

Минувшей ночью неизвестные лица, действуя мошенническим путем, ввели в заблуждение 20-летнего молодого человека и завладели его средствами в размере 90 000 леев.

В Кишиневе мошенники лишили парня 90 000 леев, обещая обменять криптовалюту.
В Кишиневе мошенники лишили парня 90 000 леев, обещая обменять криптовалюту.

В результате специальных следственных мероприятий и оперативных действий сотрудников Инспектората полиции сектора Ботаника были установлены лица, подозреваемые в совершении преступления. Они были задержаны на 72 часа в соответствии со статьей 166 Уголовно-процессуального кодекса.

В ходе проведенных обысков и оперативных мероприятий похищенные денежные средства были возвращены.

По делу задержаны три человека.

Согласно предварительным данным, подозреваемые заманили жертву под предлогом проведения обмена криптовалюты.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и выявления других возможных соучастников преступления.

Источник
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