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politia.md logopolitia
14 Июля 2026, 11:00
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Три человека пострадали в результате серьезного ДТП в Новоаненском районе

Три человека получили тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня утром на трассе R2 в Новоаненском районе.

Три человека пострадали в результате серьезного ДТП в Новоаненском районе.
Три человека пострадали в результате серьезного ДТП в Новоаненском районе.

По данным полиции, в аварии участвовали три автомобиля: KIA Sorento, Mercedes Sprinter и Audi Q5.

Предварительно установлено, что водитель KIA, двигавшийся из Кишинева в сторону Новых Анен, при попытке обгона задел боковую часть Mercedes Sprinter, который ехал по своей полосе. После столкновения микроавтобус перевернулся.

Затем автомобиль KIA отбросило на Audi Q5, двигавшийся по встречной полосе, в результате чего произошло лобовое столкновение.

Три человека с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Три человека пострадали в результате серьезного ДТП в Новоаненском районе

Источник
politia.md logopolitia
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