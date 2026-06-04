theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
4 Июня 2026, 23:20
676
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мужчина провел на Эвересте 6 дней без еды и воды и выжил

Непальский шерпа выжил после шести дней, проведенных на Эвересте без еды и дополнительного кислорода.

Мужчина провел на Эвересте 6 дней без еды и воды и выжил.
Мужчина провел на Эвересте 6 дней без еды и воды и выжил.

52-летний проводник пропал во время спуска с высочайшей вершины мира. Последний раз его видели между третьим и четвертым лагерями — в районе так называемой «зоны смерти», расположенной выше 8 000 метров, где из-за критически низкого уровня кислорода человеческий организм начинает быстро истощаться, передает dailymail.com

Родственники уже потеряли надежду на его спасение и даже начали проводить погребальные молитвы. Однако спустя почти неделю мужчину обнаружили живым. По словам спасателей, он самостоятельно полз вниз к базовому лагерю.

Как выяснилось, все это время шерпа выживал благодаря небольшому пакету печенья и растопленному льду. После обнаружения его эвакуировали на вертолете в больницу Катманду. Врачи сообщили, что мужчина находится в сознании и проходит лечение от обморожений, обезвоживания и других последствий экстремального пребывания на высоте.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте