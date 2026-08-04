В Кишинёве задержали двух закладчиков с партией марихуаны.

Сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования задержали в Кишинёве двух молодых людей, подозреваемых в распространении наркотиков через тайники-закладки.

По данным полиции, 20-летний и 22-летний жители Новых Анен были задержаны с поличным в момент, когда собирались оставить очередные закладки в столице.

Во время личного досмотра правоохранители обнаружили у подозреваемых 71 свёрток с веществом растительного происхождения, предположительно марихуаной.

Молодых людей доставили в инспекторат полиции сектора Буюканы, где они были задержаны в соответствии с законодательством. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дела.