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4 Августа 2026, 19:12
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В Кишинёве задержали двух закладчиков с партией марихуаны

Сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования задержали в Кишинёве двух молодых людей, подозреваемых в распространении наркотиков через тайники-закладки.

В Кишинёве задержали двух закладчиков с партией марихуаны.
В Кишинёве задержали двух закладчиков с партией марихуаны.

По данным полиции, 20-летний и 22-летний жители Новых Анен были задержаны с поличным в момент, когда собирались оставить очередные закладки в столице.

Во время личного досмотра правоохранители обнаружили у подозреваемых 71 свёрток с веществом растительного происхождения, предположительно марихуаной.

Молодых людей доставили в инспекторат полиции сектора Буюканы, где они были задержаны в соответствии с законодательством. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дела.

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