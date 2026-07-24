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Infotag.md logoInfotag
24 Июля 2026, 14:09
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Киев и Кишинев договорились укрепить альтернативные маршруты экспорта зерна

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, провел ряд телефонных разговоров с партнерами по поводу безопасности в Черном море, противодействия российским атакам на гражданские корабли и портовую инфраструктуру.

Киев и Кишинев договорились укрепить альтернативные маршруты экспорта зерна.
Киев и Кишинев договорились укрепить альтернативные маршруты экспорта зерна.

Беседы касались также укрепления украинской системы противовоздушной защиты и сотрудничества для приближения мира, передает infotag.md

Об этом сообщил МИД соседней страны, отметив, что с вице-премьером, министром иностранных дел Молдовы Михаилом Попшоем обсуждалась двусторонняя повестка дня и процесс европейской интеграции двух стран, в том числе важность открытия всех переговорных кластеров. 

Андрей Сибига пригласил молдавского коллегу совершить визит в Украину.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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