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politia.md logopolitia
24 Июля 2026, 12:17
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В Кишинёве карманного вора поймали во время кражи кошелька у пассажирки автобуса

44-летнего мужчину из Шолданештского района задержали с поличным, когда он вытащил кошелёк из сумки женщины, находясь в автобусе.

В Кишинёве карманного вора поймали во время кражи кошелька у пассажирки автобуса.
В Кишинёве карманного вора поймали во время кражи кошелька у пассажирки автобуса.

По данным полиции, операция была проведена сотрудниками Управления полиции Кишинёва совместно с полицейскими сектора Центр в рамках мероприятий по предупреждению и борьбе с кражами в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

В полиции уточняют, что мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. Сейчас он задержан на 72 часа.

Если его вина будет доказана, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными в общественном транспорте и людных местах, хранить личные вещи в безопасных местах и следить за своими сумками и кошельками.

Источник
politia.md logopolitia
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