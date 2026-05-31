В столичном секторе Чеканы вспыхнул крупный пожар на промышленном складе

Сообщение о возгорании поступило в Службу 112 в 08:17. По оперативным данным, огонь охватил складское помещение, где находились техническое оборудование, тракторы, автомобильные шины и значительные запасы масла, передает rupor.md

Прибывшие на место пожарные установили, что пламя распространилось на материальные ценности, хранящиеся внутри объекта. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на соседние участки и объекты.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям задействовал силы и средства по повышенному уровню реагирования. На месте работают несколько экипажей пожарных и спасателей, которые принимают меры по локализации и тушению пожара.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Причины возгорания и все обстоятельства происшествия будут установлены специалистами после завершения работ. Дополнительная информация о площади пожара и нанесенном ущербе будет представлена позднее.