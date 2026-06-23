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rupor.md logorupor
23 Июня 2026, 13:09
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В Кишинёве поместили под арест автора ложных вызовов о минировании аэропорта

В Кишиневе на 30 суток арестовали 50-летнего мужчину, которого подозревают в ложных сообщениях о бомбах в Международном аэропорту им. Евгения Доги.

В Кишинёве поместили под арест автора ложных вызовов о минировании аэропорта.
В Кишинёве поместили под арест автора ложных вызовов о минировании аэропорта.

Согласно Пограничной полиции, мужчину задержали 18 июня. Следствие считает, что он намеренно сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропорту и угрозе взрыва. После каждого такого сообщения спецслужбы проверяли терминал и прилегающие зоны. Взрывчатку не нашли, опасности для пассажиров и сотрудников аэропорта не было, пишет rupor.md

Прокурор попросил отправить подозреваемого под арест. Суд Кишинева сектора Чеканы удовлетворил ходатайство, после чего мужчину перевели в тюрьму закрытого типа.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства дела.

Проблема ложных сообщений о минировании остается для Молдовы массовой. В 2025 году в стране зарегистрировали 1 190 ложных сообщений о бомбах. По этим фактам возбудили 29 уголовных дел, но до суда за год дошло только одно.

Власти объясняли высокий уровень безнаказанности анонимностью таких сообщений. По их оценке, в случае одного вмешательства в аэропорту ущерб может превышать 1 млн леев.

Одна мобилизация полиции, пожарных и карабинеров обходится бюджету более чем в 10 тыс. леев. В целом, по данным властей, государство ежегодно тратит более 10 млн леев на реагирование на ложные сообщения о бомбах.

Источник
rupor.md logorupor
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