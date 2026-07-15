Бывшего вице-премьера по реинтеграции Виктора Осипова освободили из-под предварительного ареста. Апелляционная палата Центр удовлетворила жалобу его адвокатов и заменила содержание под стражей судебным контролем.

«Апелляционная палата Центр удовлетворила жалобу адвокатов и заменила предварительный арест судебным контролем. Я сообщаю об этом только сейчас по причинам, связанным с защитой в уголовном процессе, фигурантом которого, как я считаю, являюсь безосновательно. Надеюсь, что правосудие установит истину, и буду бороться за это до конца», — заявил Осипов, цитирует rupor.md

Он также сообщил, что подал жалобу против Республики Молдова в Европейский суд по правам человека. Осипов утверждает, что в его случае нарушили презумпцию невиновности, предъявили обвинение без доказательств и необоснованно применили предварительный арест.

Уголовное расследование продолжается. Осипов заявил, что сотрудничает с правоохранителями, однако пока не может раскрывать другие детали из-за процессуальных ограничений.

Бывший вице-премьер настаивает на своей невиновности. По его словам, связанные с делом решения принимались коллегиально правительством и парламентом, а вопрос открытия магазинов duty-free на приднестровском участке границы обсуждался еще до его назначения.

Осипов также утверждает, что не был связан с другими фигурантами дела и их деятельностью. По его словам, в октябре 2015 года он сам потребовал проверить возможные нарушения и продвигал отмену соответствующих положений законодательства.

Осипова задержали 24 марта по одному делу с бывшим депутатом от ДПМ Владимиром Андронаки. По версии ПБОПОД, фигуранты способствовали ввозу подакцизных товаров под прикрытием режима duty-free для приднестровского региона в период с 2015 по 2019 год. Предполагаемый ущерб государству оценивается в 4 млрд леев. Оба не признают вину.