Трое сотрудников MoldATSA помещены под предварительный арест.

Трое сотрудников государственного предприятия MoldATSA, задержанных два дня назад по делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением, получили по 30 суток предварительного ареста.

Такое решение вынес сегодня суд Чекан. Уточняется, что два фигуранта помещены под стражу в тюрьму №13. Еще один проведет месяц под домашним арестом, пишет moldova1.md

По словам пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Анны Постолаке, суд полностью удовлетворил ходатайства прокуроров в отношении двух фигурантов дела.

«Суд Кишинева (сектор Чеканы) полностью удовлетворил ходатайства антикоррупционных прокуроров о применении мер пресечения в отношении двух человек, постановив заключить их под предварительный арест сроком на 30 суток. В отношении третьего фигуранта суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток», — сообщила Анна Постолаке.

Подозреваемые отказались явиться на слушания. Адвокаты заявили, что их подзащитные не признают вину и считают обвинения необоснованными.

Напомним, 23 июля офицеры НЦБК провели 25 обысков по делу о предполагаемых фактах коррупции и злоупотребления служебным положением в MoldATSA. По итогам обысков были задержаны три должностных лица предприятия.