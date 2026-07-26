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moldova1.md logomoldova1
26 Июля 2026, 09:00
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Трое сотрудников MoldATSA помещены под предварительный арест

Трое сотрудников государственного предприятия MoldATSA, задержанных два дня назад по делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением, получили по 30 суток предварительного ареста.

Трое сотрудников MoldATSA помещены под предварительный арест.
Трое сотрудников MoldATSA помещены под предварительный арест.

Такое решение вынес сегодня суд Чекан. Уточняется, что два фигуранта помещены под стражу в тюрьму №13. Еще один проведет месяц под домашним арестом, пишет moldova1.md

По словам пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Анны Постолаке, суд полностью удовлетворил ходатайства прокуроров в отношении двух фигурантов дела. 

«Суд Кишинева (сектор Чеканы) полностью удовлетворил ходатайства антикоррупционных прокуроров о применении мер пресечения в отношении двух человек, постановив заключить их под предварительный арест сроком на 30 суток. В отношении третьего фигуранта суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 30 суток», — сообщила Анна Постолаке.

Подозреваемые отказались явиться на слушания. Адвокаты заявили, что их подзащитные не признают вину и считают обвинения необоснованными. 

Напомним, 23 июля офицеры НЦБК провели 25 обысков по делу о предполагаемых фактах коррупции и злоупотребления служебным положением в MoldATSA. По итогам обысков были задержаны три должностных лица предприятия.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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