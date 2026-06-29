В Кишинёве пассажиры вызвали полицию из-за мужчины, пристававшего к женщинам.

Жительница Кишинёва предупредила женщин о необходимости соблюдать осторожность в общественном транспорте после того, как стала свидетелем неприятного инцидента.

По её словам, утром, 23 июня, около 07:30, когда она ехала на работу в троллейбусе, она заметила молодого человека, который вёл себя неподобающим образом и без согласия прикасался к женщинам, сообщает stiri.md

Очевидица утверждает, что пассажиры неоднократно делали ему замечания, однако он продолжал свои действия. В итоге на место был вызван наряд полиции.

«Несмотря на все замечания, он продолжал вести себя так же. Насколько я заметила, он живёт в секторе Буюканы и часто садится в транспорт на остановке на улице Деляну, на пересечении с улицей Алба-Юлия. Похоже, у него есть определённые проблемы со здоровьем, но это никак не оправдывает его поведение. Была вызвана полиция. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, он попытался скрыться и даже укусил одного из полицейских за руку», — написала свидетельница в социальных сетях.

Она также призвала женщин, которые сталкивались с подобными действиями этого человека, обращаться в полицию.

«Только так можно надеяться на более эффективное решение. Сегодня уже начинаешь бояться просто передвигаться по городу даже среди бела дня. Дорогие женщины и девушки, будьте внимательны к этому молодому человеку! Берегите себя», — говорится в опубликованном сообщении.

Пресс-секретарь столичного управления полиции Светлана Скрипник подтвердила, что мужчина, на которого поступили жалобы, был доставлен в инспекторат полиции, а инцидент официально зарегистрирован.