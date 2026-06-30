30 Июня 2026, 18:30
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В Кишинёве на улице Миорица во время работ обнаружили похожий на снаряд предмет
Предмет, похожий на артиллерийский снаряд, был обнаружен во вторник во второй половине дня во время земляных работ на улице Миорица в Кишинёве.
Информацию подтвердила пресс-секретарь Управления полиции муниципия Кишинёв Кристина Талпэ, передает ipn.md
По данным полиции, рабочие сразу сообщили о находке, после чего на место прибыли специализированные службы. Район обнаружения был оцеплен и взят под охрану.
В настоящее время специалисты проводят проверку, чтобы установить тип боеприпаса и определить, представляет ли он опасность для населения.