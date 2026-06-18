В Кишинёве на бульваре Григоре Виеру водитель едва не сбил пешехода.

Инцидент произошел на пешеходном переходе на бульваре Григоре Виеру в Кишинёве, где два месяца назад была сбита женщина с 7-летней дочерью.

Кадры с места появились в социальных сетях. На видео видно, как водитель легкового автомобиля движется по полосе для общественного транспорта. Впереди, на соседней полосе, другие машины остановились, чтобы пропустить пешехода. Водителю удалось затормозить буквально в последний момент — столкновения удалось избежать, пишет realitatea.md

После этого автомобиль продолжил движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Напомним, что 11 апреля на этом же бульваре автомобиль Xiaomi, также двигавшийся по полосе для общественного транспорта, сбил 35-летнюю женщину и её 7-летнюю дочь. Пострадавшая провела почти месяц в больнице.