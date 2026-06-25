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realitatea.md logorealitatea
25 Июня 2026, 16:34
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В Кишинёве на бульваре Дечебал столкнулись BMW и Mazda

Авария произошла вечером 24 июня на одном из перекрёстков в секторе Ботаника столицы. Оба автомобиля получили серьезные технические повреждения.

В Кишинёве на бульваре Дечебал столкнулись BMW и Mazda.
В Кишинёве на бульваре Дечебал столкнулись BMW и Mazda.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Кристина Талпэ, на бульваре Дечебал столкнулись BMW и Mazda, пишет realitatea.md

Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что столкновение произошло на перекрёстке с улицей Сармизеджетуса. Один из автомобилей получил серьёзные повреждения — у него разбиты двери.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам полиции.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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