В Кишинёве на бульваре Дечебал столкнулись BMW и Mazda.

Авария произошла вечером 24 июня на одном из перекрёстков в секторе Ботаника столицы. Оба автомобиля получили серьезные технические повреждения.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Кристина Талпэ, на бульваре Дечебал столкнулись BMW и Mazda, пишет realitatea.md

Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что столкновение произошло на перекрёстке с улицей Сармизеджетуса. Один из автомобилей получил серьёзные повреждения — у него разбиты двери.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам полиции.