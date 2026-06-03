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unimedia.info logounimedia
3 Июня 2026, 10:35
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В Кишиневе произошло цепное ДТП: перекресток не поделили три авто

Минувшей ночью на перекрёстке улиц Чуфля и Букурешть в столице произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В аварию попали Audi, Hyundai и Renault.

В Кишиневе произошло цепное ДТП: перекресток не поделили три авто.
В Кишиневе произошло цепное ДТП: перекресток не поделили три авто.

Как сообщила пресс-секретарь Управления полиции Кишинёва Светлана Скрипник, сообщение о ДТП поступило в полицию около 01:05, пишет unimedia.info

«Третьего июня 2026 года около 01:05 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрёстке улиц Чуфля и Букурешть в муниципии Кишинёв. Согласно предварительным данным, в аварии были задействованы три автомобиля марок Audi, Hyundai и Renault. В результате столкновения пострадавших не зарегистрировано», — уточнила представитель полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего инцидента.

Источник
unimedia.info logounimedia
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