В Кишиневе произошло цепное ДТП: перекресток не поделили три авто.

Как сообщила пресс-секретарь Управления полиции Кишинёва Светлана Скрипник, сообщение о ДТП поступило в полицию около 01:05, пишет unimedia.info

«Третьего июня 2026 года около 01:05 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрёстке улиц Чуфля и Букурешть в муниципии Кишинёв. Согласно предварительным данным, в аварии были задействованы три автомобиля марок Audi, Hyundai и Renault. В результате столкновения пострадавших не зарегистрировано», — уточнила представитель полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего инцидента.