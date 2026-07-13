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Point.md logoPoint
13 Июля 2026, 21:16
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В аэропорту Кишинёва изъяли незадекларированные 28 тысяч евро у двух пассажиров

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва выявили два случая незаконного перемещения наличных денежных средств через государственную границу.

В аэропорту Кишинёва изъяли незадекларированные 28 тысяч евро у двух пассажиров.
В аэропорту Кишинёва изъяли незадекларированные 28 тысяч евро у двух пассажиров.

В обоих случаях пассажиры не задекларировали перевозимые суммы, как того требует законодательство.

По данным таможенной службы, первый случай был зафиксирован при въезде в Молдову во время проверки пассажиров рейса Варшава — Кишинёв. 36-летняя иностранная гражданка прошла через «зелёный коридор», заявив, что не перевозит товары или денежные средства, подлежащие обязательному декларированию. Однако в ходе таможенного контроля в её багаже обнаружили 13 тысяч евро, не заявленных таможенным органам.

Второй случай произошёл при выезде из страны. Таможенники совместно с сотрудниками Пограничной полиции проверили пассажиров рейса Кишинёв — Стамбул. У 55-летнего иностранного гражданина обнаружили 15 тысяч евро, которые также не были задекларированы.

В Таможенной службе сообщили, что недекларированные денежные средства были изъяты и могут быть конфискованы. В отношении обоих нарушителей начаты административные процедуры. Им грозит ответственность в соответствии с положениями Кодекса о правонарушениях.

В ведомстве напоминают, что при ввозе или вывозе из Республики Молдова наличных денежных средств на сумму 10 тысяч евро и более либо их эквивалента в другой валюте граждане обязаны задекларировать их таможенным органам в установленном законодательством порядке.

Источник
Point.md logoPoint
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