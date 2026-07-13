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13 Июля 2026, 21:49
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В столичном секторе Чеканы временно ограничат движение транспорта

Мера будет действовать с 14 июля по 12 августа в связи с проведением ремонтных работ.

В столичном секторе Чеканы временно ограничат движение транспорта.
В столичном секторе Чеканы временно ограничат движение транспорта.

Об этом сообщила полиция Молдовы. Согласно распоряжению мэрии Кишинёва, движение будет частично ограничено на следующих участках:

  • улица Вадул-луй-Водэ — на отрезке между улицами Мештерул Маноле и Николае Милеску Спэтару; 
  • улица Джинта Латинэ — на участке между бульваром Мирча чел Бэтрын и улицей Николае Милеску Спэтару.

В мэрии отмечают, что ограничения связаны с выполнением запланированных работ.

Водителей призывают соблюдать осторожность при передвижении в районе проведения работ, обращать внимание на временные дорожные знаки и выбирать альтернативные маршруты при необходимости.

Источник
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