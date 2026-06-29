На КПП Костешты у пассажира нашли 50 семян каннабиса.

На контрольно-пропускном пункте Костешты сотрудники Пограничной полиции совместно с таможенниками обнаружили в багаже пассажира 50 семян, предположительно, являющихся семенами каннабиса.

Как сообщили в Пограничной полиции, 28-летний гражданин Молдовы возвращался на автобусе нерегулярного сообщения из Бельгии. Во время досмотра его багажа правоохранители нашли пакет с семенами, происхождение которых предстоит установить в ходе экспертизы.

По словам мужчины, он приобрёл семена за границей и планировал ввезти их на территорию Республики Молдова.

Обнаруженные семена были изъяты и направлены на специализированную экспертизу. По её результатам будет установлено, относятся ли они к семенам каннабиса и подпадают ли под действие законодательства.

В настоящее время сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы продолжают проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и принять предусмотренные законом меры.