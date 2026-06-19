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realitatea.md logorealitatea
19 Июня 2026, 17:09
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В Кишинёве двое мужчин избили и ограбили 22-летнего парня

Двое жителей столицы — 24 и 45 лет — подозреваются в нападении на 22-летнего молодого человека на одной из улиц Кишинёва. Злоумышленники избили жертву и похитили мобильный телефон стоимостью более 26 тысяч леев.

В Кишинёве двое мужчин избили и ограбили 22-летнего парня.
В Кишинёве двое мужчин избили и ограбили 22-летнего парня.

По данным полиции, нападавшие подошли к парню, нанесли ему удары, после чего забрали телефон. Впоследствии гаджет был продан на запчасти, пишет realitatea.md

Оба подозреваемых в настоящее время находятся на свободе и проходят по уголовному делу. Им инкриминируется грабёж, сопряжённый с насилием.

Если суд признает мужчин виновными, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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