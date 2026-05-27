Житель Кишинева опубликовал видео разговора с мошенниками, обещавшими «выигранный» пылесос.

Мужчине позвонили с неизвестного номера и сообщили, что номер его телефона оказался среди победителей случайного розыгрыша.

Во время разговора звонивший называл собеседника «Колей» и убеждал его «лететь пулей» в офис за подарком. По словам мошенника, компания получила список из семи тысяч телефонных номеров от магазина и с помощью «рандомайзера» выбрала победителей. Мужчине сообщили, что он занял 12-е место и выиграл робот-пылесос.

Затем собеседник начал уточнять личные данные, включая дату рождения, объясняя это «условиями участия». При этом он заверил, что данные удостоверения личности не нужны — предъявить документ якобы потребуется только при получении приза.

Позже мужчина решил перезвонить по номеру и спросил о возможности доставки подарка курьером. В ответ ему заявили, что его обманули, а звонки с обещаниями призов якобы поступают и другим людям.