tv8.md logotv8
28 Мая 2026, 08:50
Улицы и парки Кишинёва утопают в тополином пухе: "Обычная прогулка стала испытанием"

Обычная прогулка превращается в кошмар из-за тополиного пуха, который окутал столичные улицы и парки. Люди жалуются, что не могут дышать, у них слезятся глаза. Они не могут даже проветривать комнаты, так как пух повсюду.

Врачи предупреждают, что пух провоцирует сильную аллергию, так как собирает пыль и бактерии. С другой стороны, сотрудники предприятия Spații Verzi говорят, что деревья здоровы, и их нельзя вырубать, пишет tv8.md

Столичные улицы и парки буквально утопают в тополином пухе. Он летит в лицо, попадает в глаза и нос, вызывает раздражение и мешает даже просто открыть окна для проветривания.

Жители города жалуются на зуд, слезотечение и трудности с дыханием. Некоторые говорят, что после прогулки неприятные ощущения проходят только после того, как умоешься и сменишь одежду.

Впрочем, есть и те, кто относится к ситуации спокойнее. Многие признаются, что пух доставляет дискомфорт, но считают это временным природным явлением, к которому за годы уже привыкли. По словам местных жителей, особенно тяжело приходится людям, страдающим аллергией.

Как сообщили в муниципальном предприятии по озеленению, большинство канадских тополей были высажены ещё в 1950-х годах. Сегодня в Кишинёве остаётся около 7 тысяч таких деревьев, в основном в секторах Рышкановка и Ботаника. Специалисты уточняют, что, несмотря на возраст, деревья остаются здоровыми, поэтому их массовая вырубка невозможна.

Вместо этого старые тополя постепенно заменяют другими видами, которые не вызывают аллергии. В зелёном хозяйстве также отметили, что за последние 10 лет новые канадские тополя в городе не высаживались.

Аллергологи объясняют, что сам по себе тополиный пух не является аллергеном. Опасность представляет пыльца, пыль и бактерии, которые он переносит. Среди наиболее распространённых симптомов — чихание, зуд глаз и носа, слезотечение и раздражение слизистых.

Врачи советуют людям, склонным к аллергии, по возможности избегать мест с большим скоплением пуха, носить защитные очки и маски. А на окна лучше устанавливать москитные сетки, чтобы уменьшить попадание пуха в помещения.

