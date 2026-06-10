В Кишинёве 5-летний ребёнок с ветрянкой умер в больнице.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Молдовы, передает unimedia.info

По данным ведомства, ребёнок был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии в Клиническую муниципальную больницу инфекционных заболеваний для детей спустя пять дней после начала болезни. Несмотря на усилия врачей, он умер через несколько часов после поступления.

Медики диагностировали ветряночный энцефалит, кому I степени и отёк мозга III степени. Ребёнок скончался в тот же день вскоре после начала интенсивной терапии.

«Ребёнок заболел 2 июня. Родители доставили его в больницу в крайне тяжёлом состоянии через пять дней после начала болезни — 7 июня в 11:15. По результатам обследований врачи диагностировали ветряночный энцефалит, кому I степени и отёк мозга III степени. Несмотря на оказанную экстренную помощь и усилия медиков, ребёнок скончался в тот же день в 12:32», — говорится в сообщении.