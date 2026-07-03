В Молдове скончался ветеран Второй мировой войны Пётр Флоря.

На 99-м году жизни скончался Пётр Флоря — ветеран Второй мировой войны, Почётный гражданин муниципия Белцы. Об этом сообщила примэрия города.

По данным примэрии Бельц, Пётр Флоря ушёл из жизни 3 июля 2026 года. Он родился в 1928 году. С июля 1944 года по май 1945 года находился на фронте в составе стрелковой дивизии и принимал непосредственное участие в боевых действиях. После демобилизации работал плотником и штукатуром в строительной отрасли, участвуя в послевоенном восстановлении страны.

За проявленное мужество и вклад в Победу ветеран был награждён Орденом Отечественной войны, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими государственными наградами.

В мае 2025 года решением Совета муниципия Белцы Петру Флоря было присвоено звание Почётного гражданина города.

«Жизненный путь Петра Флоря является примером мужества, достоинства и беззаветного служения Родине и людям. С его уходом муниципий Бельцы потерял человека большой души, свидетеля важнейших исторических событий и представителя поколения победителей, которое отстояло мир и внесло неоценимый вклад в восстановление страны», - отметили в примэрии Бельц.

Примэрия выразила соболезнования родным и близким покойного.

«Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах бельчан и в истории муниципия Бэлць», — говорится в официальном сообщении.