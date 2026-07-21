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unimedia.info logounimedia
21 Июля 2026, 12:03
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Уроженец Молдовы умер при невыясненных обстоятельствах в Италии: назначено вскрытие

Уроженец Молдовы скончался в больнице в Италии спустя несколько часов после того, как его нашли на улице в состоянии спутанности сознания. Судебные органы назначили вскрытие для установления причин смерти.

Уроженец Молдовы умер при невыясненных обстоятельствах в Италии: назначено вскрытие.
Уроженец Молдовы умер при невыясненных обстоятельствах в Италии: назначено вскрытие.

Мужчину звали Чезар Мереуца, ему было 34 года. Он родился в Республике Молдова, но являлся гражданином Италии. Мужчина проживал в Боргетто-Лодиано, провинция Лоди, пишет unimedia.info

Трагедия произошла 14 июля, около 22:00. Чезара нашли в состоянии спутанности сознания на улице Виа Фоссадольто. Некоторые местные жители заметили его на дороге до прибытия спасателей. Вызов был зарегистрирован с пометкой "возможный случай отравления".

На место прибыли экипаж Красного Креста из Лоди и бригада медицинской помощи. Полиции и карабинеров в тот момент там не было — они занимались расследованием ДТП, которое произошло неподалеку.

Состояние мужчины было тяжелым, поэтому его доставили в отделение неотложной помощи больницы Маджоре в Лоди с пометкой «красный код» (наивысшая степень срочности). Врачи пытались спасти ему жизнь, однако смерть была констатирована примерно через два часа после звонка в службу экстренной помощи.

Медицинский персонал сразу уведомил прокуратуру Лоди. Из-за возраста погибшего и невыясненных обстоятельств смерти дежурный прокурор распорядился провести все необходимые проверки, включая судебно-медицинскую экспертизу.

Источник
unimedia.info logounimedia
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