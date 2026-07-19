В Кишиневе загорелось помещение по производству дверей: есть пострадавший.

Пожарные днем 19 июля выехали на вызов о пожаре на улице Пьетрарилор, 2 в Кишиневе.

Сообщение в службу 112 поступило в 11:45. По предварительной информации, дым шел с пятого этажа здания.

На место были направлены подразделения ГИЧС. Прибывшие пожарные установили, что огонь охватил имущество внутри помещения площадью около 18 квадратных метров, где занимались производством и реставрацией дверей.

До прибытия пожарных возгорание удалось локализовать силами находившихся на месте людей.

Один из работников мастерской попытался самостоятельно потушить огонь и получил легкое отравление продуктами горения. Его осмотрели медики и доставили в больницу для обследования.

Пожар был полностью ликвидирован в 12:34. Причины и обстоятельства возгорания устанавливают специалисты.