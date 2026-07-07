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noi.md logonoi
7 Июля 2026, 18:48
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В Каушанах произошло возгорание растительности возле кладбища

В городе Каушаны вспыхнул сильный пожар — загорелась сухая трава в непосредственной близости от местного кладбища.

В Каушанах произошло возгорание растительности возле кладбища.
В Каушанах произошло возгорание растительности возле кладбища.

На место происшествия в экстренном порядке прибыли экипажи Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) для локализации и ликвидации возгорания, передает noi.md со ссылкой на realitatea.md

По данным ГИЧС, звонок в Службу 112 поступил в 12:25, после чего на место незамедлительно выехали два расчета спасателей и пожарных. Прибыв по адресу, они установили, что огонь охватил обширную площадь сухой травы. 

Пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу подтвердила, что в настоящее время оперативные группы предпринимают все необходимые усилия для изоляции очага возгорания и полной ликвидации пожара, чтобы не допустить его дальнейшего распространения.

Источник
noi.md logonoi
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