В Каушанах произошло возгорание растительности возле кладбища.

В городе Каушаны вспыхнул сильный пожар — загорелась сухая трава в непосредственной близости от местного кладбища.

На место происшествия в экстренном порядке прибыли экипажи Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) для локализации и ликвидации возгорания, передает noi.md со ссылкой на realitatea.md

По данным ГИЧС, звонок в Службу 112 поступил в 12:25, после чего на место незамедлительно выехали два расчета спасателей и пожарных. Прибыв по адресу, они установили, что огонь охватил обширную площадь сухой травы.

Пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу подтвердила, что в настоящее время оперативные группы предпринимают все необходимые усилия для изоляции очага возгорания и полной ликвидации пожара, чтобы не допустить его дальнейшего распространения.