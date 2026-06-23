ГИЧС назвал две возможные причины пожара на улице Мелестиу в Кишинёве.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям рассматривает две основные версии возникновения пожара, вспыхнувшего 22 июня в жилом доме на улице Мелестиу в Кишинёве.

По информации Экспериментальной противопожарной лаборатории, специалисты не исключают, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрической сети либо нарушение правил пожарной безопасности при выполнении работ с использованием открытого огня, передает moldova1.md

Расследование началось сразу после ликвидации пожара. В ходе осмотра места происшествия эксперты установили, что очаг возгорания находился на крыше здания.

Согласно данным ГИЧС, кровля дома имела двускатную конструкцию и была выполнена из полипропиленовых плит, древесноволокнистых материалов и рубероида.

В результате пожара были уничтожены конструктивные элементы крыши, а также два жилых помещения общей площадью около 130 квадратных метров.

В ведомстве подчеркнули, что окончательная причина возгорания будет установлена после завершения расследования и проведения всех необходимых экспертиз.

К ликвидации пожара были привлечены 37 спасателей и пожарных, а также десять единиц спецтехники. Борьба с огнём продолжалась более шести часов. Пострадавших в результате происшествия нет.