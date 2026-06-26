СИБ и PCCOCS расследуют незаконный экспорт оборудования двойного назначения в Россию.

Компания из Молдовы находится под следствием по делу о незаконном экспорте оборудования двойного назначения организациям в Российской Федерации, находящимся под международными санкциями.

В рамках уголовного дела прокуроры PCCOCS и сотрудники Службы информации и безопасности провели обыски в офисе компании и в домах лиц, в отношении которых были возбуждены дела, сообщает ipn.md

По данным СИБ и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), схема действовала с 2022 года и была связана с экспортом систем контроля и измерения, предназначенных для двигателей учебных и боевых самолётов, в компании, аффилированные с военно-промышленным комплексом Российской Федерации. Общая стоимость поставок превышает 21 миллион леев.

По версии правоохранительных органов, чтобы скрыть истинное назначение товаров, при таможенном оформлении они декларировались как «оборудование для переработки отходов», а конечный получатель был замаскирован под компанию, созданную в Российской Федерации.

В результате шести обысков, проведённых 24 июня, сотрудники правоохранительных органов изъяли компоненты систем контроля и измерения, компьютерную технику, мобильные телефоны, техническую документацию и контракты, имеющие значение для расследования. Изъятые предметы и документы будут направлены на экспертизу и изучены в рамках уголовного производства.