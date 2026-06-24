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politia.md logopolitia
24 Июня 2026, 21:11
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В Кишинёве задержан подозреваемый в распространении наркотиков

Сотрудники полиции и прокуратуры сектора Ботаника совместно с Управлением полиции Кишинёва пресекли деятельность 37-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

В Кишинёве задержан подозреваемый в распространении наркотиков.
В Кишинёве задержан подозреваемый в распространении наркотиков.

Мужчина был задержан с поличным в момент, когда, по версии следствия, намеревался разместить наркотические вещества в тайниках-закладках. При себе у него обнаружили 37 свёртков с веществом PVP, известным как «соль»., сообщает полиция.

В ходе последующего обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли самодельные приспособления со следами наркотических веществ, а также высокоточные электронные весы, предположительно использовавшиеся для фасовки наркотиков.

Подозреваемый задержан на 72 часа. В случае признания виновным ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Следственные действия по делу продолжаются.

Источник
politia.md logopolitia
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