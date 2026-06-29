В столице выявили пять случаев незаконного выращивания наркосодержащих растений.

Сотрудники Управления полиции Кишинева, а также полицейские секторов Ботаника, Чеканы и Рышкановка за последние дни задокументировали несколько случаев незаконного выращивания растений, содержащих наркотические вещества.

В ходе проверок по пяти адресам проживания и на прилегающих земельных участках правоохранители обнаружили незаконно выращиваемые растения. Они были изъяты и направлены на экспертизу.

Пять человек, проходящих по этим делам, находятся под следствием.

Полиция продолжает мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с наркотиками, и напоминает, что незаконное выращивание наркосодержащих растений влечет ответственность, предусмотренную законом.